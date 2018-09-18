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и получи
фрибет 5 000₽
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1 Зарегистрируйся и
пройди
идентификацию
2 Соверши первый депозит
на сумму не менее 500р
3 Сделай одну или несколько ставок с кф. не ниже 1.8,
на сумму вдвое больше первого депозита
4 Получи фрибет до 5 000р
на бонусный счет!
01 Условия акции
  1. Необходимо совершить ПЕРВЫЙ депозит на сумму не менее 500 Р.
  2. Совершить одну или несколько ставок на сумму вдвое больше ПЕРВОГО депозита.
  3. В зачет выполнения условий идут рассчитанные ставки с коэф не меньше 1.8 типа «экспресс» и «ординар», на Live и прематч события.
  4. Фрибет равен 50% от ПЕРВОГО депозита, но не более 5000Р
  5. Для зачисления фрибета необходимо выполнить условия в течение 30 дней с момента совершения первого депозита.
  6. Фрибет начисляется на бонусный счет в 9:00 (МСК) после выполнения условий.
  7. Выигрыш по ставкам, за средства с бонусного счета, начисляется на основной счет в виде чистого выигрыша (сумма выигрыша минус сумма ставки).
  8. Вывод средств с бонусного счета невозможен.
  9. Срок действия бонусов – 30 дней с даты начисления на бонусный счет.
  10. Бонусные средства можно поставить один раз на одно событие/матч.

Фрибет 5 000 за регистрацию в БЕТСИТИ

БК БЕТСИТИ дарит приветственный бонус - "Фрибет 5000" всем новым игрокам. Для получения бонуса в размере 5000 рублей необходимо зарегистрироваться на официальном сайте букмекерской конторы BETCITY, пройти идентификацию, пополнить счет, соблюдая условия акции, и совершить свои ставки. После этого фрибет 5000 рублей будет зачислен на Ваш бонусный счёт

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