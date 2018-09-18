Настоящие правила регламентируют условия проведения рекламной кампании «5 000 Р новым клиентам» (далее Акция) для клиентов букмекерской компании ООО «Фортуна».

1.Термины и определения

1.1 Организатор – Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна», лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах №5 от 30 июня 2009 года.

1.2 Сайт Организатора – интернет-сайт https://betcity.ru/ru/ или https://m.betcity.ru/ru/.

1.3 Общие правил - правила приёма интерактивных ставок, выплаты выигрышей и заключения пари (https://betcity.ru/ru/rules#1)

1.4 Участник – физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, принимающее условие данной акции посредством регистрации на сайте Организатора и выполнившие условия Акции

1.5 Депозит – пополнение баланса, путем совершения интерактивной ставки, согласно Общих правил.

1.6 Ставка – пари, основанное на риске соглашение о выигрыше, заключённое между клиентом и букмекерской конторой согласно установленным Общим правилам.

1.7 Бонусный счет – счет предназначенный для зачисления бонусных средств за выполнение условий различных маркетинговых мероприятий, программ лояльности, акции. Один бонус на бонусном счету равен одному рублю. Бонусный счет не предусматривает снятие бонусов и доступен только для совершения ставок.

1.8. Ставки за бонусы – ставки, совершаемые клиентом с бонусного счета. Выигрыш по ставкам за бонусы начисляется на основной счет в виде чистого выигрыша, который рассчитывается, как разница между выигрышем и суммой ставки за бонусы.

1.9 Фрибет – бонусные средства, зачисляемые участнику акции на бонусный счет, по факту выполнения условий. Выигрыш по ставкам за бонусные средства переводится на основной счет в виде чистого выигрыша - за минусом суммы ставки за бонусные средства.

2. Сроки и условия участия в Акции.

2.1. Период проведения акции – с 18.09.2018 (12:00) – 31.12.2019 (23:59). Сроки проведения акации могут быть изменены организатором без предварительного уведомления.

2.2. Участие в акции доступно для каждого зарегистрированного, прошедшего процедуру идентификации клиента, совершившего первый депозит на сумму не менее 500Р в период проведения акции.

2.3. Для зачисления фрибета необходимо заключить одну или несколько ставок на сумму вдвое больше первого депозита, в течение 30 дней с момента совершения первого депозита.

2.4. В зачет выполнения условий идут только рассчитанные ставки с коэффициентом не менее 1.8 типа «экспресс» и «ординар» на Live и прематч события.

2.5. Размер фрибета рассчитывается, как 50% от суммы первого депозита, но не более 5000 рублей.

2.6. Фрибет зачисляется на бонусный счет в 9:00 (GMT+3:00) после выполнения условий.

2.7. Срок действия начисленного фрибета по акции – 30 дней.

3. Заключительные положения.

3.1. В случае выявления факта мошенничества, злоупотребления бонусным предложением, организатор в праве прекратить участие таких клиентов в рекламной кампании. В этих случаях остаток на бонусном счете аннулируется.

3.2 Один бонусный счет доступен для одного пользователя (на одну семью, один адрес, один общий компьютер, общий IP-адрес, на любые одинаковые данные аккаунта, как адрес e-mail, банковский счёт, информация о кредитной карте, аккаунт платёжной системы). Любое нарушение правил рекламной кампании ведёт к аннулированию участия, а также к принятию дополнительных мер, направленных на предотвращение подобных действий.

3.3 Организатор вправе изменить условия и сроки проведения рекламной кампании без предварительного уведомления.